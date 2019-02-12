В Саратове компанию оштрафовали за плохую асфальтировку тротуара на Рахова

12 Февр. 12:22 2019-02-12T12:22:53+03:00

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В Саратове наказали ООО «Автобан», которое асфальтировало тротуары на пешеходной зоне по улице Рахова в рамках контракта на 70 млн рублей с администрацией города.

- Проверка прокуратуры с выездом 10 ноября на пересечение Новоузенской и Рахова показала, что работы были выполнены ненадлежаще. Согласно данным Саратовского Гидрометцентра, в этот день были слабые осадки снежной крупы, а температура составляла +1. Однако в соответствии со строительными нормами, укладывать асфальт можно только в сухую погоду. Летом и весной при не менее +5, а осенью — +10, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

Нарушение технологий может привести к преждевременному разрушению покрытия, снижению его износостойкости. Это приведет к тому, что придется провести ремонт на данном участке.

В отношении гендиректора ООО возбудили административное дело и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU