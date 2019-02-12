2019-02-12T12:39:19+03:00
Общество

Школьники Энгельса возвращаются к занятиям

На учебу выходят с 1 по 11 класс
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Карантин в школах Энгельса закончен. Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации района. Дети пойдут учиться уже завтра, 13 февраля.

Ранее в районе был объявлен недельный карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости учащихся.

- Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района сообщает, что с 13 февраля возобновляются занятия для обучающихся 1-11-х классов первой и второй смены общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, — говорится в сообщении администрации.

Напомним, 11 февраля был продлен карантин в школах и колледжах Саратова. Закрылись вчера также вузы областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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