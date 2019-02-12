2019-02-12T11:34:25+03:00
Происшествия

Узбекистанец попал в колонию после пересечения границы Саратовской области

Он захотел обжаловать приговор, однако его посчитали законным
Ольга Муравлёва
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В Ершове Саратовской области 14 ноября 2018 года осудили 43-летнего жителя Узбекистана. Ему был запрещен въезд в РФ, но он все равно пересек границу и попал в колонию.

- В 2015 году гражданину соседнего государства, который подлежал освобождению из мест лишения свободы, вынесли распоряжение о его нежелательном присутствии в России. Несмотря на это, он пешком пересек границу РФ и Казахстана в районе Белоглинного поселка Озинского района. Там его и задержали ФСБшники, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд лишил узбекистанца свободы на год с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный посчитал приговор несправедливым и попросил смягчить.

Однако коллегия Саратовского облсуда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, посчитав наказание законным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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