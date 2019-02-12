В Саратове мужчина украл игровую приставку, чтобы порадовать племянника

12 Февр. 10:43 2019-02-12T11:39:30+03:00

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В Саратове осудили 28-летнего местного жителя. Его признали виновным в мошенничестве.

- Вечером 26 марта 2018 года злоумышленник встретился со знакомым, которого он попросил арендовать у кого-нибудь на время игровую приставку Sony PlayStation 4, чтобы порадовать племянника. Мужчина согласился участвовать в этом деле, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Гражданин под предлогом показать «Плэйстэйшн» третьим лицам похитил его. Сумма ущерба для потерпевшего составила 33 тыс. рублей.

Злоумышленника приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государству.

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ИСТОЧНИК KP.RU