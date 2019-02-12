В Саратове МУП «Водосток» оштрафовали за затопленную дорогу
Причина этого — авария на сетях
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Прокуратура Саратова организовала проверку по факту аварии на сетях МУП «Водосток». Она произошла 11 февраля.
- Установлено, что течь привела к затоплению дороги на улице Соколовая. Директор предприятия получил от городской прокуратуры представление об устранении нарушений, — рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
После вручения документа течь ликвидировали. А наледь, образовавшуюся из-за прорванных сетей, еще предстоит убрать.
ИСТОЧНИК KP.RU