2019-02-12T10:38:26+03:00
Происшествия

Двое саратовцев попались на даче взятки ФСБшнику

Сотрудник службы отказался от незаконного вознаграждения [видео]
Ольга Муравлёва
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Задержаны подозреваемые в попутке подкупа сотрудника УФСБ. Кадр оперативной съемкиЗадержаны подозреваемые в попутке подкупа сотрудника УФСБ. Кадр оперативной съемки
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Во Фрунзенском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их подозревают в покушении на дачу взятки ФСБшнику в крупном размере и группой лиц.

- Следствие считает, что злоумышленники, зная, что им грозит уголовная ответственность за незаконное лишение людей свободы, обратились к сотруднику регионального УФСБ, который сопровождал дело. Граждане хотели, чтобы должностное лицо им помогло избежать наказания, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Вечером 17 декабря 2018 года мужчины в кафе передали силовику 450 тыс. рублей. ФСБшник отказался от денег, а подозреваемых задержали его коллеги.

Расследование продолжается.

По информации «КП-Саратов», злоумышленники являются руководителями реабилитационного центра «Начало».

Напомним, в ноябре 2018 года в Саратове закрыли две организации — «Начало» и «Решение» по излечению наркоманов и возбудили в отношении них уголовное дело за незаконное лишение свободы своих подопечных.

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Взятка сотруднику УФСБ. Оперативное видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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