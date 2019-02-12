В Саратовской области животных ждет массовая вакцинация

12 Февр. 09:53 2019-02-12T10:05:00+03:00

Уже привито более 15 тыс. кошек и собак

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В Саратовской области животные стали меньше болеть бешенством. Несмотря на это, ветеринарная служба не ослабляет контроль эпизоотической ситуации по особо опасной инфекции.

- Специалисты продолжают вакцинировать поголовье. Уже готовы графики прививок на 2019 год. Мобильные бригады специалистов будут работать в жилых кварталах городов и в селах, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе правительства Саратовской области.

Графики согласованы с главами города Саратова и муниципальных районов области.

С начала года учреждения государственной ветслужбы привили около 67,8 тыс. животных, в том числе, более 15 тыс. собак и кошек.

ИСТОЧНИК KP.RU