2019-02-12T09:49:36+03:00
Происшествия

На Большой Садовой столкновение маршруток привело к пробке

Маршруты №№37 и 37а не могут проехать из-за течи на Буровой
Ольга Муравлёва
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На Большой Садовой в Саратове сегодня утром, 12 февраля, столкнулись маршрутки №№81 и 63.

- Авария случилась в 8:40. МКУ «Транспортное управление» сообщает, что пострадавших нет, ожидают ГИБДД, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также отмечается, что №№37 и 37а стоят в заторах из-за течи в районе кольца на Буровой улице. Сейчас инцидент решается.

К тому же в пресс-службе горадминистрации рассказали, что все троллейбусы сегодня вышли в рейсы. Трамвай №3 останавливался с 6:49 до 8:49 из-за поломки пантографа, а в 8:44 на 7-м Артельном проезде встали «девятки», через 20 минут они поехали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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