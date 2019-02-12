2019-02-12T09:35:04+03:00
Происшествия

В Вольске водитель «девяносто девятой» пострадал после тарана «Гранты»

ДТП случилось на Ярославском проезде
Ольга Муравлёва
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В Вольске Саратовской области вчера днем, 11 февраля, случилось ДТП с участием двух отечественных машин.

- В 13:20 на Ярославском проезде 42-летний водитель «Лады Гранта» врезался в ВАЗ-21099, за рулем которого находился 54-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП пострадал шофер «девяносто девятой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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