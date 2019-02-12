В Энгельсе пенсионерка обманула компанию по микрофинансированию
Вчера, 11 февраля, энгельсская полиция раскрыла мошенничество 70-летней женщины.
- Заявление на нее поступило от 35-летнего представителя компании по микрофинансированию еще в сентябре прошлого года. Он рассказал, что в 2017 году женщина предоставила заведомо ложные сведения о месте регистрации. Это было сделано для того, чтобы заключить кредитный договор и получить 6 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Предполагаемую мошенницу задержали. Оказалось, что гражданка зарегистрирована в селе Безымянное. Сейчас она нигде не работает. На нее завели уголовное дело. Пенсионерка во всем призналась. Своей участи она ожидает под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU