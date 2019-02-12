В Энгельсе пенсионерка обманула компанию по микрофинансированию

12 Февр. 09:30 2019-02-12T09:38:16+03:00

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Вчера, 11 февраля, энгельсская полиция раскрыла мошенничество 70-летней женщины.

- Заявление на нее поступило от 35-летнего представителя компании по микрофинансированию еще в сентябре прошлого года. Он рассказал, что в 2017 году женщина предоставила заведомо ложные сведения о месте регистрации. Это было сделано для того, чтобы заключить кредитный договор и получить 6 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Предполагаемую мошенницу задержали. Оказалось, что гражданка зарегистрирована в селе Безымянное. Сейчас она нигде не работает. На нее завели уголовное дело. Пенсионерка во всем призналась. Своей участи она ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU