2019-02-12T09:23:33+03:00
Происшествия

В Саратове похитителя «Мартини» задержали через два года

Вор напал на продавца
Дарья Вострикова
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Вчера, 11 февраля, полиция в поселке Солнечный раскрыла кражу «Мартини» двухгодичной давности.

- Еще в марте 2017 года в отдел обратился 59-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный пытался ограбить магазин, расположенный на улице Лебедева-Кумача, 70. Злоумышленник пытался украсть две бутылки алкоголя стоимостью 1 110 рублей. Ради этого он даже применил насилие, не опасное для чужой жизни и здоровья, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Предполагаемого грабителя задержали. Им оказался 27-летний мужчина. На него завели уголовное дело. Возможно, это будет его вторая судимость.

Злоумышленник во всем признался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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