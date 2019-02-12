Панков рассказал о социальных проектах Володина в Пугачеве

12 Февр. 09:00 2019-02-12T09:06:35+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Продолжая о работе Володина в Пугачевском районе, скажу о решении социальных вопросов. Благодаря его проектам, было обеспечено жильем 58 работников бюджетной сферы, а также 151 молодая семья. Кто знает ситуацию на местах, понимает, как важно создать условия для молодых людей, специалистов. Чтобы они не уезжали, а работали на благо жителей района. Отдельная проблема — наличие ветхого и аварийного жилфонда. Для расселения людей в райцентре был построен 90-квартирный дом.

Решены многие проблемы образования. Для школы №1 в Пугачеве построен новый трехэтажный корпус с современными классами, актовым залом и бассейном. Для занятий школьники получили компьютеры, интерактивные доски, спортивные тренажеры. В школе поселка Заволжский отремонтирована система отопления. Позже для школы №2 Пугачева был построен спортзал. Он приспособлен не только для уроков физкультуры, но и для соревнований. Что важно, здесь могут заниматься и укреплять здоровье все жители.

Кстати, в райцентре построен и ФОК в рамках социального проекта спикера. Который стал центром спортивной жизни и соревнований различного уровня. А также детские и спортивные площадки.

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Поднимали жители и проблему реконструкции корпусов гидромелиоративного техникума. И она была решена в короткие сроки. Студенты продолжили обучение в комфортных условиях, которых не видели никогда.

В сфере здравоохранения тоже сделано много по просьбам людей. Проведена реконструкция детской больницы под детскую поликлинику на 200 посещений в смену. Отремонтирован фасад здания станции скорой помощи и приобретены новые автомобили.

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Большое внимание Володин всегда уделяет поддержке и развитию учреждений культуры. В Пугачеве был реконструирован Дом культуры, значительные средства были направлены на приобретение аппаратуры, костюмов и обуви для танцевальных коллективов. Помощь талантливым детям для него приоритет. Была установлена система кондиционирования, приобретен микроавтобус для выездных выступлений. А у ДК в селе Камелик отремонтирована кровля.

Поддержку спикера получил и Мемориальный дом-музей В. И. Чапаева, этот проект в стадии реализации. Отмечу, многие музеи в области уже смогли обновить помещения и экспозицию в рамках проектов спикера.

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Скажу еще о помощи Володина многим храмам и монастырям епархии. В их строительстве, реконструкции. В Пугачевском районе это красивейший Свято-Никольский женский монастырь в поселке Монастырский, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU