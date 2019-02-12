Под Саратовом буян порвал китель полицейскому

12 Февр. 08:41 2019-02-12T08:41:03+03:00

Правоохранитель приехал на вызов от жены злоумышленника, но отхватил сам

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Следователи из Новоузенска Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому.

- Следствие считает, что вечером 23 января 2019 года мужчина начал скандалить со своей супругой, а та, чтобы усмирить буяна, вызвала правоохранителей. На место прибыл участковый и выяснил, что хозяин дома пьян, а также попросил его проехать в отдел, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В ответ на это злоумышленник подошел к стражу порядка, обматерил его, схватил за плечо и порвал обмундирование.

Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU