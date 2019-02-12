В Энгельсе пассажирка пострадала в столкновении с «пятнадцатой»

12 Февр. 08:31 2019-02-12T09:03:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области случилось ДТП с участием маршрутки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на проспекте Строителей в 15:05.

По предварительной версии, напротив дома №46 водитель автомобиля «Газель» маршрута №208 допустил столкновение с ВАЗ-2115 под управлением 45-летнего мужчины.

В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU