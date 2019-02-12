В Энгельсе пассажирка пострадала в столкновении с «пятнадцатой»
Авария случилась на проспекте Строителей
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В Энгельсе Саратовской области случилось ДТП с участием маршрутки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на проспекте Строителей в 15:05.
По предварительной версии, напротив дома №46 водитель автомобиля «Газель» маршрута №208 допустил столкновение с ВАЗ-2115 под управлением 45-летнего мужчины.
В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка маршрутки.
ИСТОЧНИК KP.RU