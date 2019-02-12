2019-02-12T13:01:19+03:00
Общество

В Саратове два часа стояли трамваи №3

Причина — поломка вагона
Екатерина Семенова
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В Саратове в час пик остановились трамваи одного из самых востребованных маршрутов.

Как сообщили очевидцы «КП-Саратов», стояли «тройки» на 3-й Дачной в сторону 6-й Дачной.

В группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» уточнили, что причиной инцидента стала поломка вагона.

Стоило трамваям снова поехать, как они тут же встали. В общей сложности движения не было почти два часа — с 07:00 до 08:50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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