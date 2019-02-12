2019-02-12T08:02:27+03:00
Происшествия

В Саратовской области пешеход попал под колеса Mercedes

Дорогая иномарка отправила в больницу 64-летнего мужчину
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В понедельник, 11-го февраля, примерно в 19:30 на участке трассы СызраньСаратовВолгоград в Вольском районе Саратовской области случилось ДТП с пешеходом.

- За рулем Mercedes-Benz E-200 находился 40-летний мужчина. Он совершил наезд на 64-летнего пешехода на 176 км трассы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Саратовской области.

В результате ДТП пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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