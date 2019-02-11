В Госдуме обсудили оказание паллиативной помощи

11 Февр. 20:26 2019-02-12T07:52:49+03:00

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11 февраля в Государственной думе под председательством Вячеслава Володина прошли большие парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение паллиативной помощи в Российской Федерации». В них приняли участие представители 74 регионов, депутаты, специалисты по паллиативной помощи, сотрудники хосписов, волонтеры. По итогам слушаний профильными комитетами будут обобщены и подготовлены поправки в законопроект ко второму чтению, которое состоится 19 февраля.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, открывая мероприятие, отметил, что в парламентских слушаниях принимают участие около 700 человек. Он призвал представителей регионов высказывать свои замечания к законопроекту.

- Было бы хорошо установить с вами обратную связь, понять, готовите ли вы свои программы, как планируете реализацию норм этого закона, как в целом видите оказание у себя паллиативной помощи и какие сложности, по вашему мнению, могут возникнуть, — обратился Володин к собравшимся.

Особое внимание председатель Государственной думы обратил на формирование подзаконной нормативной базы к документу — она должна быть полностью подготовлена уже к третьему чтению законопроекта. Вячеслав Володин напомнил, что данный законопроект совместного ведения и в рамках его реализации существуют особые межбюджетные отношения.

- В этой связи нам хотелось бы сегодня также услышать позицию представителей министерства, которое будет отвечать за реализацию норм финансового обеспечения данного законопроекта. Нам правильно будет обсудить, когда эти средства пойдут в регионы, какие требования должны выполнить регионы, для того чтобы средства поступили. Потому что реализация норм этого закона — это прерогатива регионов, — заявил он.

Кроме того, ко второму чтению нужно «изучить возможность оказания паллиативной помощи по месту фактического проживания человека», отметил Вячеслав Володин. По его словам, еще один важный вопрос касается «незарегистрированных на данный момент в РФ лекарственных препаратов, их использования для оказания паллиативной помощи, в первую очередь, детям».

- Если по этим вопросам мы снимем проблемы, которые на сегодняшний день остаются нерешенными, это значит, что сотни тысяч людей получат качественную паллиативную помощь, — заключил Володин.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем выступлении подчеркнула, что суммарный объем расходов на оказание паллиативной помощи в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 24% — до 21 млрд рублей, а в 2019 — до 23 млрд рублей. Также она добавила, что с 2018 года из федерального бюджета на софинансирование оказания такой помощи в регионах выделяется более 4 млрд рублей.

По словам Скворцовой, на сегодняшний день в регионах действует 12 329 коек паллиативной помощи и более 16 тысяч коек сестринского ухода. Число хосписов выросло в России с 23 до 73, а детских хосписов — с 5 до 14, была введена должность врача по паллиативной помощи, кроме того, в 2018 году утвержден профстандарт этой специальности. С 2014 года число врачей паллиативной помощи увеличилось более чем в 10 раз, подчеркнула она.

Вячеслав Володин попросил министра здравоохранения ответить на ряд вопросов, которые возникли у депутатов в ходе рассмотрения законопроекта о паллиативной помощи в первом чтении и при его обсуждении в ходе Совета по законотворчеству при Председателе ГД. В первую очередь Вячеслав Володин уточнил, когда ведомством будет подготовлена вся необходимая нормативная база для того, чтобы закон заработал сразу после принятия.

Вероника Скворцова заверила, что «основной приказ об утверждении положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи полностью готов, прошел обсуждение на площадках двух министерств и с экспертами. И второй нормативный акт — это изменения критериев лицензирования, он совместно с Росздравнадзором также подготовлен».

Деньги по программам оказания паллиативной помощи начнут поступать в регионы уже в марте, заявила Вероника Скворцова. Ведомственная целевая программа прошла первичный круг обсуждения с федеральными органами исполнительной власти, в результате был получен ряд замечаний. Как только программу утвердят, будут запущены соответствующие механизмы — «обязательное формирование аналогичных региональных программ и подписание соглашений с регионами для перечисления денег», добавила она.

Отвечая на вопрос председателя Государственной думы о том, как решается ситуация с обеспечением паллиативными лекарствами пациентов в случае, если препарат не зарегистрирован в России, Скворцова отметила, что министерство «не приветствует свободный доступ незарегистрированных лекарств», в первую очередь для детей.

- Уже сейчас проходят клинические испытания еще 13 препаратов. При этом разрешен ввоз незарегистрированных препаратов для конкретного больного и разрешение на их ввоз дается очень быстро — за 2,5 дня, — сказала она.

Кроме того, Вероника Скворцова сообщила, что ко второму чтению министерством предлагается уточнить право пациентов на обезболивание.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что при подготовке законопроекта была проведена большая работа, в том числе в регионах. Поскольку паллиативные больные нуждаются не только в медицинских, но и социальных, бытовых, психологических услугах, были разработаны подходы ко взаимодействию между социальными и медицинскими службами по принципу «одного окна», отметил он.

Говоря о финансировании регионов, Максим Топилин заявил, что к 2022 году программа долговременного ухода, оказания социальных услуг в рамках паллиативной помощи будет расширена.

- Это уже будут субсидии регионам в размере 2 млрд рублей ежегодно, — сказал он. Министр подчеркнул, что если в регионах этот процесс пойдет более интенсивно, то в рамках корректировки бюджета программ и национальных проектов есть возможность увеличения субсидий.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев призвал ни в коем случае не подходить к вопросам оказания паллиативной помощи бюрократически. По словам Валерия Фадеева, необходим «проектный подход, нужно оценивать то, что предлагают регионы, то, на что они просят деньги».

Он высказал мнение, что, возможно, стоит создать специальную комиссию, которая займется данной работой, в состав нее могут войти не только чиновники и депутаты, но и представители местных властей, врачи и, конечно, представители НКО, занимающиеся оказанием паллиативной помощи.

- И деньги выделять именно на проект, а не по нормативам, — подчеркнул Фадеев.

Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний сообщил, что комитет по охране здоровья вместе со счетной палатой может вскоре проанализировать, как в последние годы регистрировались лекарственные препараты в РФ. Он выразил надежду, что Минздрав пойдет в этом вопросе на открытый диалог.

- Потому что много нареканий идет, потому что волокита и долгожданные препараты не могут получать наши граждане из-за того, что регистрация идет слишком длительное время, — отметил председатель ГД.

Напомним, что законопроект о паллиативной помощи прошел первое чтение 16 января. Он разработан министерством здравоохранения по поручению президента России Владимира Путина. 31 января состоялось обсуждение законопроекта на Совете по законотворчеству при председателе ГД. Поправки ко второму чтению к законопроекту будут поступать до 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU