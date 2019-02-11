В Саратове пьяный парень на ВАЗ-2110 сбил инспектора ДПС

11 Февр. 19:02 2019-02-11T19:02:56+03:00

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В Ленинском районе Саратова пьяный 29-летний парень на ВАЗ-2110 ночью сбил инспектора ГИБДД.

- Во время рейда правоохранители увидели за рулем нетрезвого мужчину и попросили его остановиться, однако тот задумал скрыться и погнал. Когда машину догнали и к ней подбежали несколько стражей порядка, нарушитель наехал на одного из них, — сообщили «КП-Саратов» очевидцы происшествия в социальных сетях.

Стоит отметить, что задержанный гражданин считает, что его задержали за то, что «гаишники погнались за ним». В отношении него возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691232" frameborder="0"></iframe> В Саратове пьяный парень за рулем ВАЗ-2110 сбил инспектора ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU