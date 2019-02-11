Сегодня в Саратове перекроют четыре улицы

11 Февр. 17:52 2019-02-11T22:03:08+03:00

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Сегодня, 11 февраля, в Саратове перекроют улицы Чапаева, Сызранская, Новоузенская и 1-й Магнитный проезд. Ограничения введены из-за уборки снега.

- Сформировано 18 звеньев для очистки улиц. Шесть грейдеров будут убирать Тархова, Огородную, Антонова, Пожарный проезд, Бестужев сад. Пять роторов займутся Большой Садовой, Тракторной, Вокзальной, Аткарской и поселком Юбилейным, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.

Всего улицы Саратова от снега будут очищать порядка 300 единиц муниципальной и привлеченной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU