2019-02-11T22:03:08+03:00
Общество

Сегодня в Саратове перекроют четыре улицы

Причина этому — уборка снега
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 февраля, в Саратове перекроют улицы Чапаева, Сызранская, Новоузенская и 1-й Магнитный проезд. Ограничения введены из-за уборки снега.

- Сформировано 18 звеньев для очистки улиц. Шесть грейдеров будут убирать Тархова, Огородную, Антонова, Пожарный проезд, Бестужев сад. Пять роторов займутся Большой Садовой, Тракторной, Вокзальной, Аткарской и поселком Юбилейным, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.

Всего улицы Саратова от снега будут очищать порядка 300 единиц муниципальной и привлеченной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека попали в больницу после ДТП в центре Саратова
В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста
Юному мотоциклисту из Балакова оторвало два пальца
На скользких дорогах в Саратове и Балакове перевернулись машины
В Саратовской области День влюбленных будет ветреным и туманным
На ночь в Саратове перекроют четыре улицы
Водопровод на Одесской улице починили быстрее запланированного
Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку
В каждом районе Саратова ведется очистка кровель жилых домов
Днем в Вольске сбили пешехода
АТСЖ Ленинского района незаконно отключила свет в квартире должника
Саратовцы проверят свое знание истории
Политолог прокомментировал решение о выделение 1 млрд рублей Саратову
В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
Саратовский профессор пожурил Comedy Woman
В Саратове презентуют уникальную книгу генерала Бориса Громова
Саратовские семьи получили 263 млн субсидий
В Саратове следователи ищут очевидцев наезда трамвая на пятилетнюю девочку
В Саратове вновь встали трамваи №3
В Саратове мужчина умер во время уборки снега
На водоводе по улице Одесская удаляют поврежденный участок
Крышу дома в центре Саратова почистили только после наказа прокуратуры