Подростки помяли автомобиль жителю Саратова
Один из компании ребят ударил по капоту рукой [видео]
Кадр из видео "Безопасного дома"
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Житель Заводского района Саратова обратился в компанию «Безопасный дом», чтобы узнать, кто помял его автомобиль.
ЧП случилось во дворе дома №19 на 3-м Крекингском проезде.
Специалисты компании просмотрели видео с камеры наблюдения за 30 января. Оказалось, что в 13:43 из подъезда дома вышла компания подростков. Один из них ударил по капоту авто ногой. После этого ребята разбежались.
Спасибо за видео «Безопасному дому».
Подросток помял кузов иномарки ударом ногой.
ИСТОЧНИК KP.RU