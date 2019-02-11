Подростки помяли автомобиль жителю Саратова

11 Февр. 17:41 2019-02-11T22:01:17+03:00

Один из компании ребят ударил по капоту рукой [видео]

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Житель Заводского района Саратова обратился в компанию «Безопасный дом», чтобы узнать, кто помял его автомобиль.

ЧП случилось во дворе дома №19 на 3-м Крекингском проезде.

Специалисты компании просмотрели видео с камеры наблюдения за 30 января. Оказалось, что в 13:43 из подъезда дома вышла компания подростков. Один из них ударил по капоту авто ногой. После этого ребята разбежались.

Спасибо за видео «Безопасному дому».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691142" frameborder="0"></iframe> Подросток помял кузов иномарки ударом ногой.

ИСТОЧНИК KP.RU