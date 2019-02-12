2019-02-12T07:54:32+03:00
Общество

В Саратовской области вновь будет морозно

Ожидается порывистый ветер
Екатерина Семенова
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В Саратове будет морозноВ Саратове будет морозноФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области во вторник, 12 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, днем местами возможен небольшой снег.

Также утром ожидается туман, изморозь. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 м/с, в Правобережье возможны порывы до 12 м/с.

Днем столбик термометра покажет -11–16 градусов, в Правобережье -4–9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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