В Саратовской области вновь будет морозно
Ожидается порывистый ветер
В Саратове будет морозноФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области во вторник, 12 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, днем местами возможен небольшой снег.
Также утром ожидается туман, изморозь. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 м/с, в Правобережье возможны порывы до 12 м/с.
Днем столбик термометра покажет -11–16 градусов, в Правобережье -4–9 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU