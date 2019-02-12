Бычки из Вологды не смогли проехать по Саратовской области

12 Февр. 07:35 2019-02-12T07:35:14+03:00

При проверке документов выяснилось, что груз перевозят неправильно

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В Саратовской области 9 февраля инспектор Россельхознадзора и сотрудник ДПС на 381-м км автодороги Сызрань — Волгоград остановили автомобиль с крупным рогатым скотом. Из Вологодской области в Ульяновскую везли 30 1-2-месячных голов.

- При проверке документов выяснилось, что груз перевозят неправильно. Не соответствовал транспорт и маршрут следования, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по региону.

Специалисты приняли решение вернуть груз на место выхода. В отношении владельца возбуждено административное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU