Бычки из Вологды не смогли проехать по Саратовской области
При проверке документов выяснилось, что груз перевозят неправильно
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В Саратовской области 9 февраля инспектор Россельхознадзора и сотрудник ДПС на 381-м км автодороги Сызрань — Волгоград остановили автомобиль с крупным рогатым скотом. Из Вологодской области в Ульяновскую везли 30 1-2-месячных голов.
- При проверке документов выяснилось, что груз перевозят неправильно. Не соответствовал транспорт и маршрут следования, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по региону.
Специалисты приняли решение вернуть груз на место выхода. В отношении владельца возбуждено административное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU