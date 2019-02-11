Сегодня ведется очистка кровель 63 многоквартирных домов

11 Февр. 17:12 2019-02-11T21:46:48+03:00

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Одним из главных элементов по содержанию многоквартирных домов является обеспечение целостности и нормативного состояния его кровельного покрытия.

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Этой зимой в связи с обильными снежными осадками управляющим компаниям пришлось в несколько раз усилить работы и увеличить количество мероприятий, направленных на ликвидацию снежного покрова и наледи с крыши домов.

Недобросовестное выполнение данных обязанностей может повлечь обрушение и повреждение кровельного покрытия, а во время весенней оттепели - протекания.

В Саратове насчитывается 3029 многоквартирных жилых домов со скатными крышами. Работы по устранению снежного покрова и наледи с кровельного покрытия зданий проводятся ежедневно.

Сегодня, 11 февраля, по информации обсуживающих МКД организаций, очистка от снега, наледи и сосулек ведется на крышах 63 домов города, в частности по следующим адресам:

- ул. Чапаева, 98, 96, 91, 148, 159, 182, 183, 184

- ул. Симбирская, 152

- ул. Мурманский проезд, 3а, 4а, 4б, 4в, 4г, 6а

- ул. Большая Садовая, д. 96

- ул. Большая Садовая, д. 98

- ул. Беговая, д. 3/9

- ул. Провиантская, д. 9

- ул. Советская, д. 25

- ул. Советская, д. 25а

- ул. Советская, д. 27

- 1-й проезд Клочкова, д. 11

- ул. Вольская, д. 20/2

- ул. Провиантская, д. 4

- ул. им. Шевченко Т.Г., д. 6

- ул. им. Шевченко Т.Г., д. 8

- ул. им. Чапаева В.И., д. 6

- ул. им. Радищева А.Н., д. 11

- ул. Вольская, д. 20

- Крымский тупик 10, 9,

- ул. Крымская, 5, 34

- Ново-Астраханское шоссе, д. 60,

- ул. 1-я Пионерская, д. 36/44;

- Ново-Астраханское шоссе, д. 63

- ул. Челюскинцев, 79, 81

- Набережная Космонавтов, 4, 5, 6

- ул. Лермонтова, 21

- ул. Мичурина, 116А

- ул. Чернышевского, 146

- ул. Спартака, д. 2,

- ул. Бережная, д. 14,

- ул. Попова, д. 11а,

- ул. Гвардейская, д. 22а

- ул. им. Загороднева В.И., д. 6 (частично)

- Деловой проезд, д. 6

- пр-т 50 лет Октября, д. 83, д. 87, д. 87, 87б

- ул. Дзержинского, 25

- ул. Дзержинского, 27

- ул. Дзержинского, 29

- ул. Дзержинского, 41

- ул. Астраханская, 118

- Мирный переулок, 17

- ул. Ст. Разина, 30

- ул. Б. Садовая, 149а

- ул. Шелковичная, 116

- ул. Емлютина, 44в

- ул. Хользунова, 36

- ул. Железнодорожная, 50

- ул. Рахова, 79

Как сообщает комитет по ЖКХ, сегодня, 11 февраля, работы по очистке от снега, проводятся в каждом районе города. В Волжском очищено от снега и наледи 8 домов, в Заводском – 7 В Октябрьском и Фрунзенском районах расчистили по 13 крыш зданий. В Кировском районе очистные мероприятия на кровле провели на 12 домах, а в Ленинском на 10.

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Всего осталось очистить 669 крыш, график очистки определен.

ИСТОЧНИК KP.RU