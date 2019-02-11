Сегодня ведется очистка кровель 63 многоквартирных домов
Одним из главных элементов по содержанию многоквартирных домов является обеспечение целостности и нормативного состояния его кровельного покрытия.
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Этой зимой в связи с обильными снежными осадками управляющим компаниям пришлось в несколько раз усилить работы и увеличить количество мероприятий, направленных на ликвидацию снежного покрова и наледи с крыши домов.
Недобросовестное выполнение данных обязанностей может повлечь обрушение и повреждение кровельного покрытия, а во время весенней оттепели - протекания.
В Саратове насчитывается 3029 многоквартирных жилых домов со скатными крышами. Работы по устранению снежного покрова и наледи с кровельного покрытия зданий проводятся ежедневно.
Сегодня, 11 февраля, по информации обсуживающих МКД организаций, очистка от снега, наледи и сосулек ведется на крышах 63 домов города, в частности по следующим адресам:
- ул. Чапаева, 98, 96, 91, 148, 159, 182, 183, 184
- ул. Симбирская, 152
- ул. Мурманский проезд, 3а, 4а, 4б, 4в, 4г, 6а
- ул. Большая Садовая, д. 96
- ул. Большая Садовая, д. 98
- ул. Беговая, д. 3/9
- ул. Провиантская, д. 9
- ул. Советская, д. 25
- ул. Советская, д. 25а
- ул. Советская, д. 27
- 1-й проезд Клочкова, д. 11
- ул. Вольская, д. 20/2
- ул. Провиантская, д. 4
- ул. им. Шевченко Т.Г., д. 6
- ул. им. Шевченко Т.Г., д. 8
- ул. им. Чапаева В.И., д. 6
- ул. им. Радищева А.Н., д. 11
- ул. Вольская, д. 20
- Крымский тупик 10, 9,
- ул. Крымская, 5, 34
- Ново-Астраханское шоссе, д. 60,
- ул. 1-я Пионерская, д. 36/44;
- Ново-Астраханское шоссе, д. 63
- ул. Челюскинцев, 79, 81
- Набережная Космонавтов, 4, 5, 6
- ул. Лермонтова, 21
- ул. Мичурина, 116А
- ул. Чернышевского, 146
- ул. Спартака, д. 2,
- ул. Бережная, д. 14,
- ул. Попова, д. 11а,
- ул. Гвардейская, д. 22а
- ул. им. Загороднева В.И., д. 6 (частично)
- Деловой проезд, д. 6
- пр-т 50 лет Октября, д. 83, д. 87, д. 87, 87б
- ул. Дзержинского, 25
- ул. Дзержинского, 27
- ул. Дзержинского, 29
- ул. Дзержинского, 41
- ул. Астраханская, 118
- Мирный переулок, 17
- ул. Ст. Разина, 30
- ул. Б. Садовая, 149а
- ул. Шелковичная, 116
- ул. Емлютина, 44в
- ул. Хользунова, 36
- ул. Железнодорожная, 50
- ул. Рахова, 79
Как сообщает комитет по ЖКХ, сегодня, 11 февраля, работы по очистке от снега, проводятся в каждом районе города. В Волжском очищено от снега и наледи 8 домов, в Заводском – 7 В Октябрьском и Фрунзенском районах расчистили по 13 крыш зданий. В Кировском районе очистные мероприятия на кровле провели на 12 домах, а в Ленинском на 10.
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Всего осталось очистить 669 крыш, график очистки определен.
ИСТОЧНИК KP.RU