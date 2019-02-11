В Балакове школьники продолжают учиться
Сегодня, 11 февраля, в Балакове прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии по поводу введения карантина.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Балаковского района, оснований для введения «вынужденных каникул» нет.
- Согласно данным, порог заболеваемости ОРВИ не превышен, вирус гриппа обнаружен не был, — заявили в администрации.
Специалисты рассказали, что по району из-за заболеваемости закрыто всего несколько отдельных классов. Балаковские школьники, к счастью, болеют мало.
К вопросу о росте заболеваемости учащихся и возможной отмене занятий в Балаковском районе планируется вернуться в среду, 13 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU