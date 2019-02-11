В СГЮА прошел обучающий семинар по тэг-регби для учителей физкультуры

11 Февр. 16:21 2019-02-11T16:23:03+03:00

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11 февраля на базе Саратовской государственной юридической академии прошел семинар для учителей физической культуры «Базовый курс тэг-регби». Организаторами мероприятия стали Управление федеральной антимонопольной службы России по Саратовской области и Федерация регби России.

Тренинг провел руководитель международной программы «Get into Rugby» («Займись регби») Виктор Ковтун.

Проект направлен на популяризацию регби в школах среди учеников и учителей физкультуры. Программа базируется на электронном сайте, где любой учитель может с легкостью познакомиться с этим видом спорта и разработать свой собственный курс занятий с детьми. На сайте представлены планы уроков, видео — все, что необходимо педагогу.

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- Это международная программа, направленная на привлечение людей любого возраста в игру в регби. Посмотрите, насколько учителям, посетившим семинар, интересен этот вид спорта, а если они с таким азартом и удовольствием играют, то представьте, как понравится этот вид спорта детям! — отметил Виктор Ковтун.

Семинар был разделен на несколько блоков: мастер-класс, работа в компьютерном классе, практические занятия и подведение итогов. На мастер-классе Виктор Ковтун поделился с участниками опытом реализации программы «Регби в школе» в различных регионах России, сравнил опыт внедрения основ регби за рубежом и в нашей стране, а также рассказал о включении тэг-регби в Президентские спортивные игры школьников.

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В компьютерном классе слушатели ознакомились с ресурсами сайта «Get into Rugby», провели мониторинг ступеней программы и упражнений, а также выбрали упражнения для практических занятий.

Затем участников мероприятия ждал открытый урок физической культуры с элементами регби, в ходе которого была проведена групповая отработка выбранных на сайте упражнений, продемонстрированы способы внедрения элементов регби на уроках и сама игра в тэг-регби.

По итогам семинара «Базовый курс тэг-регби» все участники получили сертификаты, подтверждающие прохождение программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU