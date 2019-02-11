Саратовские журналисты проверили «32 Жемчужины»

11 Февр. 15:41 2019-02-11T16:18:27+03:00

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Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога пришел в нашу страну не так давно. Однако этот праздник, как и множество других, достаточно быстро влился не только в гражданский календарь, но и в профессиональную сферу.

Иметь красивую улыбку и крепкие зубы — мечтает каждый, но где найти квалифицированных специалистов и сохранить здоровье зубов знают далеко не все.

Корреспонденты издания «Комсомольская Правда» провели выездной пресс-тур в одну из лучших стоматологий города и испытали на себе современные, а главное — безболезненные методы лечения в центре дентальной имплантации «32 Жемчужины».

- Мы дарим здоровье и красоту улыбки с 2013 года. Высокий уровень лечения пациентов обеспечивает наша сплоченная команда врачей и медицинского персонала. Для точнейшей диагностики и бережного лечения в нашей клинике есть самое передовое оборудование, — поделилась директор Татьяна Данилова.

Прогресс не стоит на месте и касается всех сфер нашей жизни. В том числе это относится и к современной медицине. Стоматология сегодня — медицинская дисциплина, включающая в себя не только лечение зубов и их протезирование, но и различные приемы челюстно-лицевой хирургии. Также сегодня в распоряжении врачей множество уникальных материалов и технологий, которые позволят решить практически любые стоматологические проблемы. Стоит отметить, самое главное — лечить зубы теперь можно не испытывая дискомфортных ощущений.

Одним из уникальных приборов «32 Жемчужин» является дентальный микроскоп.

Журналисты на себе испытали чудо техники и в самом прямом смысле слова увидели, что же происходит во рту во время лечения.

Фото Юлия Кекова

- Стоматологический микроскоп — помогает нам спасти зубы наших пациентов в самых сложных случаях. Он является усовершенствованным многофункциональным прибором, который открывает перед специалистами новые возможности и позволяет поднять качество лечения на новый уровень. У нас в центре дентальный микроскоп находится в терапевтическом кабинете. По стандартам пациента лечат лежа. На подключенный экран выводится изображение с микроскопа, которое может видеть лечащийся и ассистент врача. Нужно отметить, что лайф-съемка записывается, и при желании пациента мы можем не только сделать сравнительные снимки до и после лечения, но и предоставить видео со всем процессом лечения. Данный прибор, в первую очередь, предназначен для того, чтобы врач мог получить увеличенное изображение хорошего качества. Благодаря использованию дентального микроскопа стоматолог контролирует каждую деталь и выполняет самые сложные манипуляции, рассматривая зуб и другие ткани во многократном увеличении. Время лечения, естественно, увеличивается из-за более кропотливой работы, но самое главное, благодаря такому прибору ничего не останется незамеченным, — рассказал врач центра дентальной имплантации «32 Жемчужины» Богдан Мельник.

В современной стоматологии пациентам нередко назначается компьютерная томография зубов. Многие пациенты недоумевают, стоит ли проводить это исследование, не слишком ли оно рискованно и в каких случаях назначение КТ зубов действительно необходимо.

- Действительно, компьютерный 3D томограф — прибор уникальный, и во многом он помогает не только самому врачу, но и пациенту. По излучению один снимок компьютерного томографа равен трем стандартным плоским снимкам зуба. Однако на привычном снимке мы можем увидеть лишь ограниченное количество зубов, а рентгенограмма позволяет увидеть состояние всей челюсти больного, а также оценить, насколько качественно происходило лечение до обращения к нам. Зачастую это дает возможность увидеть незапломбированные каналы, которые при обычном снимке могут «прятаться» друг за другом или даже быть несколько изогнутыми. Также КТ зубов позволяет изучить различные особенности зубочелюстной анатомии: строения зубов и каналов, состояние костей челюстей. Результаты 3D томографа, в первую очередь, незаменимы для ортопедов, детских стоматологов, ортодонтов и хирургов. Например, для наиболее точного изготовления любого протеза врачу часто необходимы данные о точных размерах челюстной анатомии, максимально всех нюансах расположения зубов. Только в этом случае протез возможно изготовить с максимальной комфортностью для пациента, — пояснил кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинского университета, главный врач Алексей Данилов.

Фото Юлия Кекова

На сегодняшний день нет никаких предпосылок бояться визита к зубным врачам. Они помогут поддержать гигиену полости рта, создать голливудскую улыбку и вылечить серьезные заболевания зубов, боль от которых просто невыносима — использование средств анестезии позволяет провести любое лечение, не причиняя боли пациенту.

- Лечение любых болезней на начальных стадиях проходит проще и легче. Сегодня используются самые разные протезы, от съемных до имплантатов, а одной из популярных процедур считается отбеливание зубов. Проводить процедуру отбеливания зубов можно каждые полгода. В нашем центре дентальной имплантации «32 Жемчужины» для таких целей используется лампа ZOOM 4 — она позволяет достигнуть лучших результатов и, что самое главное, является безопасной, — рассказал заместитель главного врача, хирург-имплантолог Сергей Федоров.

Люди, которым довелось испытать зубную боль, согласятся, что этот вид боли переносить чрезвычайно трудно. Именно поэтому профессия врача-стоматолога всегда была и остается весьма уважаемой и почетной.

ИСТОЧНИК KP.RU