Под Саратовом пьяный водитель столкнулся с мусором
В Ершовском районе Саратовской области осудили 57-летнего местного жителя. Его признали виновным в вождении в пьяном виде. При этом он к тому моменту уже был наказан за отказ пройти медосвидетельствование.
- Ночью 19 ноября 2018 года мужчина за рулем «Лады Приора» ехал по райцентру и на Новоершовской врезался в мусорные баки. На место аварии прибыли сотрудники ДПС и поняли, что гражданин нетрезвый, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Гражданин снова отказался дыхнуть в трубочку.
Суд приговорил мужчину к 180 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с вождением, на два года.
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ИСТОЧНИК KP.RU