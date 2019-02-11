Под Саратовом пьяный водитель столкнулся с мусором

11 Февр. 15:41 2019-02-11T15:41:15+03:00

К тому моменту он уже был наказан за отказ пройти медосвидетельствование

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В Ершовском районе Саратовской области осудили 57-летнего местного жителя. Его признали виновным в вождении в пьяном виде. При этом он к тому моменту уже был наказан за отказ пройти медосвидетельствование.

- Ночью 19 ноября 2018 года мужчина за рулем «Лады Приора» ехал по райцентру и на Новоершовской врезался в мусорные баки. На место аварии прибыли сотрудники ДПС и поняли, что гражданин нетрезвый, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Гражданин снова отказался дыхнуть в трубочку.

Суд приговорил мужчину к 180 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с вождением, на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU