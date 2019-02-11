В Саратове СГУ подписал соглашение с «Норникелем»

11 Февр. 15:27 2019-02-11T16:01:17+03:00

В СГУ подписано соглашение с "Норникелем" Фото: Екатерина Семенова

Студентов будут обучать для дальнейшего трудоустройства

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В Саратовском национальном исследовательском университете 11 февраля состоялось торжественное подписание соглашения с ПАО ГМК «Норильский никель».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участие в церемонии приняли губернатор Валерий Радаев, ректор СГУ Алексей Чумаченко. Со стороны «Норникеля» соглашение подписал статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов.

Соглашение предусматривает реализацию программы профпереподготовки «IT-обеспечение экономической и финансовой деятельности предприятия». Уже зачислены первые 55 студентов, которые будут проходить обучение. Если программа будет успешной, то число обучающихся может быть увеличено.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поприветствовал участников церемонии, студентов и преподавателей СГУ. Он отметил, что проект нацелен на развитие бизнеса и поддержку молодого поколения.

- У меня вызывает гордость тот факт, что наши выпускники востребованы, — заявил глава региона.

Валерий Радаев пожелал успехов компании «Норникель» и новому начинанию и выразил надежду, что сегодняшнее соглашение придаст новый импульс развитию.

- Соглашение поможет развитию кадрового потенциала Саратовской области, позволит привлечь молодых специалистов к работе в перспективных направлениях бизнеса, создать новые рабочие места и дать возможность молодежи работать на благо родного региона, — отметил Алексей Чумаченко.

Участники программы научатся осуществлять IT-поддержку ключевых модулей SAP, вести бухгалтерский, налоговый учет с использованием SAP ERP, проводить операции по работе с персоналом в SAP HCM.

После окончания обучения студенты получат дипломы, фактически для них это будет дополнительное образование. В дальнейшем возможно трудоустройство в ОЦО «Норникель», но не исключено, что саратовские специалисты будут востребованы в других регионах — об этом заявила директор департамента кадровой политики Дарья Крячкова.

Генеральный директор «Норникель — ОЦО» Антон Лопацинский подчеркнул, что теоретическую часть обучения будут проводить преподаватели СГУ, а практическую — «Норникеля».

ИСТОЧНИК KP.RU