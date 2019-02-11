В Ершове оштрафовали предпринимателя за мясо без справок

11 Февр. 15:14 2019-02-11T15:14:49+03:00

К тому же у продавца не было актуальной медкнижки

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В Ершове прокуратура и Роспотребнадзор проверили торговлю мясной продукцией.

- В одном из магазинов райцентра мясо реализовывали без ветеринарных справок, а у копченого не было сертификатов качества. К тому же у продавца не было актуальной медкнижки, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В отношении ИП возбудили административное дело. Арбитражный суд Саратовской области оштрафовал его на 5 тыс. рублей.

Напомним, прокуратура выяснила, что в Татищеве также продавали мясо с неправильными документами.

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ИСТОЧНИК KP.RU