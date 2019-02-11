В Ершове оштрафовали предпринимателя за мясо без справок
К тому же у продавца не было актуальной медкнижки
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В Ершове прокуратура и Роспотребнадзор проверили торговлю мясной продукцией.
- В одном из магазинов райцентра мясо реализовывали без ветеринарных справок, а у копченого не было сертификатов качества. К тому же у продавца не было актуальной медкнижки, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
В отношении ИП возбудили административное дело. Арбитражный суд Саратовской области оштрафовал его на 5 тыс. рублей.
Напомним, прокуратура выяснила, что в Татищеве также продавали мясо с неправильными документами.
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ИСТОЧНИК KP.RU