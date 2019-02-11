В Саратове директора УК отстранили из-за плохой очистки крыш
Во Фрунзенском районе Саратова руководителя управляющей компании наказали из-за плохой очистки крыш.
- Прокуратура провела проверку безопасности граждан и выяснила, что на здании №52 по проспекту Кирова было много опасных наледи и снега, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Данный дом обслуживает ООО «УК «СЛАВ ДОМ». Именно оно и не очистило своевременно крышу. Наледь могла упасть и на человека, так как висела со стороны пешеходной зоны.
В отношении директора УК возбудили административное дело. Мировой суд дисквалифицировал его на шесть месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU