В Саратове директора УК отстранили из-за плохой очистки крыш

11 Февр. 15:02 2019-02-11T15:02:16+03:00

С дома на проспекте Кирова на человека могла упасть сосулька

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Во Фрунзенском районе Саратова руководителя управляющей компании наказали из-за плохой очистки крыш.

- Прокуратура провела проверку безопасности граждан и выяснила, что на здании №52 по проспекту Кирова было много опасных наледи и снега, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Данный дом обслуживает ООО «УК «СЛАВ ДОМ». Именно оно и не очистило своевременно крышу. Наледь могла упасть и на человека, так как висела со стороны пешеходной зоны.

В отношении директора УК возбудили административное дело. Мировой суд дисквалифицировал его на шесть месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU