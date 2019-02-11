Покровчанин оскорбил полицейского за подозрение в неопрятности

11 Февр. 14:38 2019-02-11T14:38:07+03:00

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В Энгельсе осудили 34-летнего местного жителя. Его признали виновным в публичном оскорблении полицейского.

- Подсудимый находился у одного из домов по Молодежной улице 10 декабря 2018 года. Он имел неопрятный вид и был пьяным, а это предусматривает административное наказание. К нему подошел правоохранитель, в ответ на это злоумышленник стал его материть в присутствии других граждан, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд решил наказать виновного и приговорил его к 200 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU