Покровчанин оскорбил полицейского за подозрение в неопрятности
Суд приговорил злоумышленника к 200 часам работ
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В Энгельсе осудили 34-летнего местного жителя. Его признали виновным в публичном оскорблении полицейского.
- Подсудимый находился у одного из домов по Молодежной улице 10 декабря 2018 года. Он имел неопрятный вид и был пьяным, а это предусматривает административное наказание. К нему подошел правоохранитель, в ответ на это злоумышленник стал его материть в присутствии других граждан, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд решил наказать виновного и приговорил его к 200 часам обязательных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU