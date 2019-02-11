В Марксе школьники через суд добились зарплаты за работу на полях

11 Февр. 14:38 2019-02-11T14:42:24+03:00

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Прокуратура помогла 11 школьникам из Маркса получить свою зарплату за сельхозработы.

- ООО «Славянские поля» взяло ребят на работу овощеводами. При этом никаких договоров с ними не заключали, и дети остались без денег, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к организации о признании трудовых отношений и взыскании 21 тыс. рублей. Эти требования были удовлетворены.

Ответчик не хотел расставаться с такими деньгами и обжаловал решение уже в Саратовском областном суде, однако и там ему отказали.

В итоге несовершеннолетние получили свою зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU