В Марксе школьники через суд добились зарплаты за работу на полях
Прокуратура помогла школьникам отсудить 21 тыс. рублей
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Прокуратура помогла 11 школьникам из Маркса получить свою зарплату за сельхозработы.
- ООО «Славянские поля» взяло ребят на работу овощеводами. При этом никаких договоров с ними не заключали, и дети остались без денег, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к организации о признании трудовых отношений и взыскании 21 тыс. рублей. Эти требования были удовлетворены.
Ответчик не хотел расставаться с такими деньгами и обжаловал решение уже в Саратовском областном суде, однако и там ему отказали.
В итоге несовершеннолетние получили свою зарплату.
ИСТОЧНИК KP.RU