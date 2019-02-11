В Красноармейске приставы арестовали отца-алиментщика и его телефон
Мужчина не отдавал более 130 тыс. рублей долга на содержание ребенка
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Жителя Красноармейска привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
- По решению суда мужчина задолжал на содержание ребенка более 130 тыс. рублей. В отношении него возбудили исполнительное производство. Несмотря на это, должник продолжал уклоняться от встречи с приставами. Однажды отца-кукушку застать все-таки удалось, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.
У нерадивого отца арестовали телефон марки Huawei.
По решению суда, самого мужчину определили в камеру на десять суток.
ИСТОЧНИК KP.RU