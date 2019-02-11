Саратов вошел в топ-20 городов по прибыли от сдачи жилья в аренду

11 Февр. 13:43 2019-02-11T14:01:25+03:00

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Портал Domofond.ru подсчитал, в каких городах России сдача квартир в аренду станет хорошей прибавкой к зарплате.

В Саратове, который расположился на 19 месте рейтинга из 76 городов, средняя цена аренды однокомнатной квартиры покрывает 43% средней зарплаты — 26 554 рубля. Сдача в аренду двухкомнатной квартиры (16 679 рублей) закроет 63% от этой суммы.

Выгоднее всего сдавать жилье в Симферополе: аренда «однушки» покрывает 79% средней зарплаты, а двухкомнатной квартиры — 103%. В Москве это соотношение составило 45%, а в Санкт-Петербурге — 39%. При этом Симферополь стал единственным городом, где при сдаче двухкомнатной квартиры фактически можно не работать, так как плата за проживание составит в среднем 29 306 рублей в месяц, что на 3% выше среднего оклада.

Меньше всего владельцам жилья повезло в Тюмени, где аренда однокомнатной квартиры приносит лишь 23% от среднего оклада.

ИСТОЧНИК KP.RU