В Ленинском районе из-за «Саратовской лыжни» перекроют две дороги

11 Февр. 13:29 2019-02-11T14:06:42+03:00

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В Саратове во время проведения «Саратовской лыжни — 2019» 16 февраля, с 7:00 до 16:00, перекроют две улицы в Ленинском районе.

- Ограничения коснутся Гвардейской на участке дороги между Бережной и Олимпийской, а также 5-й Дачной улицы в сторону Салютной, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Там сможет проехать только транспорт, который обеспечивает проведение мероприятий и спецтранспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU