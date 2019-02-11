В Ленинском районе из-за «Саратовской лыжни» перекроют две дороги
Ограничения будут действовать 16 февраля
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В Саратове во время проведения «Саратовской лыжни — 2019» 16 февраля, с 7:00 до 16:00, перекроют две улицы в Ленинском районе.
- Ограничения коснутся Гвардейской на участке дороги между Бережной и Олимпийской, а также 5-й Дачной улицы в сторону Салютной, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
Там сможет проехать только транспорт, который обеспечивает проведение мероприятий и спецтранспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU