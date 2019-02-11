В Саратове юноши получили по шесть и десять лет за расфасовку «соли»

11 Февр. 13:13 2019-02-11T13:13:39+03:00

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В Октябрьском районе Саратова осудили двух 19-летних местных жителей. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков.

- В апреле 2018 года парни познакомились в интернете с гражданином, который предложил им быть сбытчиками «соли». У молодых людей не было денег и они согласились, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Один из юношей 22 мая извлек из тайника на Омской улице сверток с 29 граммами вещества и привез его домой. На преступное дело парни пошли 28 мая 2018 года. Они расфасовали наркотик по 18 пакетикам и отправились к трем адресам города. Однако разложить закладки они не смогли, их поймала полиция.

Один из парней не признавался в покушении на сбыт и говорил, что не знает, что его знакомый распространяет наркотики. Однако второй злоумышленник полностью признался и изобличил подельника.

Суд назначил саратовцам приговор в виде шести и десяти лет в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU