2019-02-11T13:15:34+03:00
Общество

Жители Зоологической улицы в Саратове боятся утонуть

Причина тому — огромные снежные завалы в их дворе
Дарья Вострикова
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Подъезд на Зоологической.! другой источник

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В редакцию «КП-Саратов» обратились жители дома №6 на Зоологической улице Ленинского района Саратова. Они боятся, что весной их дом может затопить. Виной тому — огромное количество снега во дворе. Его должна убрать УК «Вишневая», но этого не происходит.

В подтверждение своих слов местные жители сняли видео, где рассказывают и показывают, что случилось во дворе.

- Сейчас здесь есть маленький тоннель, чтобы пройти в подъезд. Еще чуть-чуть и открываться дверь не будет. Этот дом — самое низкое место во дворе. Если снег не убрать, весной он растает и это пойдет в подъезд или в подвал, — говорит местный житель.

Мужчина переживает, что вся вода потечет со спусков, ведущих к дому. Он ласково называет их «фонтанами». Здесь живут в основном пенсионеры, которые не могут убрать снег самостоятельно.

Очевидец признался, что такой ситуации он не видел никогда.

Подъезд на Зоологической.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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