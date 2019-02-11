Жители Зоологической улицы в Саратове боятся утонуть
Подъезд на Зоологической.! другой источник
В редакцию «КП-Саратов» обратились жители дома №6 на Зоологической улице Ленинского района Саратова. Они боятся, что весной их дом может затопить. Виной тому — огромное количество снега во дворе. Его должна убрать УК «Вишневая», но этого не происходит.
В подтверждение своих слов местные жители сняли видео, где рассказывают и показывают, что случилось во дворе.
- Сейчас здесь есть маленький тоннель, чтобы пройти в подъезд. Еще чуть-чуть и открываться дверь не будет. Этот дом — самое низкое место во дворе. Если снег не убрать, весной он растает и это пойдет в подъезд или в подвал, — говорит местный житель.
Мужчина переживает, что вся вода потечет со спусков, ведущих к дому. Он ласково называет их «фонтанами». Здесь живут в основном пенсионеры, которые не могут убрать снег самостоятельно.
Очевидец признался, что такой ситуации он не видел никогда.
Подъезд на Зоологической.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU