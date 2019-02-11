С начала зимы с саратовских улиц вывезли 898,9 кубометров снега

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-11T11:55:46+03:00

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Сегодня, 11 февраля, улицы Саратова от снега чистят бригады и 140 единиц техники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

- Днем город убирают 11 звеньев снегоуборочной техники. Они работают на участках: улица Комсомольская, Набережная Космонавтов, Соборная, пр-т Энтузиастов, 2-ая Садовая, Максима Горького, Чапаева, Московская и площадь Ленина.

С помощью роторов и грейдеров расчистят дорогу на улицах Огородная, Азина, Маркина, Новоузенская и Аткарская. Трактор ДТ-75 будет работать с 1-го по 5-й Саратовские проезды.

Всего с начала зимы рабочие вывезли 898,9 кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU