В Саратове полицейские нашли мошенника из Калуги
Он в январе обманом завладел телефоном и портативной зарядкой
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В Саратове полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в январе 2019 года.
- С заявлением в участок 15 января пришел 45-летний житель Сторожевки Татищевского района. Его кто-то днем 10 декабря 2018 года у дома на Буровой улице обманул и забрал телефон Xiaomi Mi MIX 2S, а также портативную зарядку. Ущерб гражданин оценил в 28 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничество и задержали 36-летнего рецидивиста из Калуги. Он признался в преступлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU