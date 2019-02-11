Житель Пугачева украл у сельчанки трех гусей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-11T11:54:46+03:00

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Полиция раскрыла кражу трех гусей у 36-летней жительницы поселка Преображенка.

- В отдел женщина обратилась 6 декабря 2018 года в 08:33. Она рассказала, что ночью кто-то унес птиц из ее сарая, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 34-летний житель Пугачева.

Мужчина во всем признался. На него завели уголовное дело. Возможно, это буде его второй срок.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU