Житель Пугачева украл у сельчанки трех гусей
Его задержала полиция
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Полиция раскрыла кражу трех гусей у 36-летней жительницы поселка Преображенка.
- В отдел женщина обратилась 6 декабря 2018 года в 08:33. Она рассказала, что ночью кто-то унес птиц из ее сарая, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Предполагаемого вора задержали. Им оказался 34-летний житель Пугачева.
Мужчина во всем признался. На него завели уголовное дело. Возможно, это буде его второй срок.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU