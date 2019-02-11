Панков: Саратовские специалисты принимают участие в парламентских слушаниях по паллиативной помощи

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-11T11:54:08+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Володин не первый раз проводит большие парламентские слушания. Такой важный вопрос, как паллиативная помощь, актуален для всех. Еще при обсуждении законопроекта в первом чтении была большая дискуссия. Причем, спикер дал возможность выслушать все мнения и тогда предложил провести слушания в широком формате. С привлечением представителей 84 регионов, 60 специалистов по паллиативной помощи, сотрудников хосписов, волонтеров выработать предложения для внесения в закон. Министр здравоохранения Вероника Скворцова, уже на трибуне. Здесь и министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Наш регион во главе с министром здравоохранения Натальей Мазиной представляют депутаты областной Думы Евгений Ковалев, Ольга Болякина, главный врач областного онкодиспансера Сергей Вертянкин, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Елена Валах. То есть те, кто занимается в регионе этой проблемой. Отмечают, что сегодня блок здравоохранения области планирует изменить к лучшему ситуацию с здравоохранением и паллиативной помощью, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU