Упавший в Энгельсе с крыши мужчина был задавлен сошедшей лавиной

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-11T12:20:11+03:00

Чистильщик снега слетел вниз вместе с наледью

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Следователи Энгельса проводят доследственную проверку по факту гибели 32-летнего мужчины.

Трагедия произошла днем 8 февраля на улице Лесозащитная в районе Молкомбината в Энгельсе.

По данным следствия, 32-летний рабочий на территории одной из организаций, очищал крышу от снега и наледи. Внезапно с участка кровли, где он стоял, сошел снежный пласт, вместе с ним мужчина упал с высоты и был завален.

Спасатели откопали пострадавшего из-под снега, но несмотря на проведенную сотрудниками «скорой помощи» реанимацию, спасти мужчину не удалось.

- Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть 32-летнего мужчины наступила вследствие механической асфиксии, сдавления органов брюшной полости.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — уточнили в СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU