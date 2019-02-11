«Лыжня России» стала самой массовой за 15 лет

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-11T12:05:05+03:00

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Глава Базарно-Карабулакского района Саратовской области Олег Чумбаев прокомментировал итоги проведения «Лыжни России» 10 февраля.

15-я лыжня в Базарном Карабулаке стала самой массовой за свою историю. Чтобы активно провести время и насладиться красотой зимнего леса к нам приехали более 15 тыс. гостей.

Мы постарались сделать этот день интересным для всех возрастов, чтобы жители области могли приезжать всей семьей и каждый нашел себе занятие по душе. До начала основного старта на стадионе «Колос» была проведена эстафета на коньке «Детская спортландия» для школьников и ставшая традиционной детская лыжная гонка среди дошколят «Снежок-малышок».

Зрелищным получился хоккейный матч между командами «Витязь» (Базарный Карабулак) и командой Балтайского района. Соседние районы всегда негласно соревнуются кто красивее, хлебосольнее, талантливее и в матче вылился весь соревновательный азарт наших спортсменов.

Мы убеждены, что именно преемственность поколений — детский сад — школа — взрослый любительский спорт — закрепляет любовь к спорту и здоровому образу жизни. Это — основа здоровья села, города, нации.

С раннего утра на территории бывшего аэропорта было многолюдно. Мы рассчитывали на ранних гостей и уже даже первые участники лыжни были встречены песнями, играми — каждый мог найти занятия по душе.

Хорошей и востребованной традицией стала презентация национальных подворий, где разворачиваются выставки декоративно-прикладного творчества сельских умельцев, представлены блюда национальной кухни.

В этом году в рамках Года театра в каждом подворье проходила театрализация национальных сказок «По щучьему велению», «Кыш Бабайныкы», «Холодный дед», «Лиса-плясунья».

Также мы учли прошлогодние отзывы от гостей, и в этом году участники смогли покататься на собачьих упряжках и лошадях.

«Лыжня» в Базарно-Карабулакском районе для многих стала уже хорошим стартом года — со здоровым спортивным азартом, в единстве с красотой природы и с хорошим настроением. А администрация района и впредь будет делать все возможное, чтобы люди снова и снова с удовольствием приезжали к нам.

ИСТОЧНИК KP.RU