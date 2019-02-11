Сотрудник МЧС Пугачева спас мужчину на пожаре

СЕГОДНЯ 11:20 2019-02-11T11:26:12+03:00

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В Пугачеве Саратовской области пожарный спас мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании на улице Горького поступил 10 февраля в 19:31.

На место выехали две единицы техники и шесть пожарных, которые обнаружили, что горит частный дом. Пламенем было охвачено 2 кв. м.

Из горящего дома был эвакуирован 51-летний мужчина, который не подавал признаков жизни — у него отсутствовали пульс и дыхание. Пожарный Алексей Комаров приступил к реанимации и через некоторое время сумел привести пострадавшего в чувство.

После этого мужчину госпитализировали в ЦРБ Пугачева, где его состояние стабилизировалось.

Как уточнили в МЧС, Алексей Комаров спас уже второго человека.

ИСТОЧНИК KP.RU