Сотрудник МЧС Пугачева спас мужчину на пожаре
В Пугачеве Саратовской области пожарный спас мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании на улице Горького поступил 10 февраля в 19:31.
На место выехали две единицы техники и шесть пожарных, которые обнаружили, что горит частный дом. Пламенем было охвачено 2 кв. м.
Из горящего дома был эвакуирован 51-летний мужчина, который не подавал признаков жизни — у него отсутствовали пульс и дыхание. Пожарный Алексей Комаров приступил к реанимации и через некоторое время сумел привести пострадавшего в чувство.
После этого мужчину госпитализировали в ЦРБ Пугачева, где его состояние стабилизировалось.
Как уточнили в МЧС, Алексей Комаров спас уже второго человека.
ИСТОЧНИК KP.RU