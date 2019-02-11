Саратовская прокуратура потребовала запретить сайты по продаже медсправок
С помощью них можно было получить разрешение на оружие и права
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Прокуратура Заводского района нашла в интернете сайт с информацией, распространение которой запрещено на территории РФ.
- На ресурсе были размещены сведения о продаже медсправок для получения водительских прав, разрешений на оружие и других документов, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Суд удовлетворил административный иск надзорного органа о блокировке сайта.
Окончательное решение насчет судьбы ресурса примет Роскомнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU