Саратовская прокуратура потребовала запретить сайты по продаже медсправок

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-11T11:17:12+03:00

С помощью них можно было получить разрешение на оружие и права

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Прокуратура Заводского района нашла в интернете сайт с информацией, распространение которой запрещено на территории РФ.

- На ресурсе были размещены сведения о продаже медсправок для получения водительских прав, разрешений на оружие и других документов, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд удовлетворил административный иск надзорного органа о блокировке сайта.

Окончательное решение насчет судьбы ресурса примет Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU