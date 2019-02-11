Жители Ленинского района Саратова на весь день остались без воды

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-11T11:16:07+03:00

Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи

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Сегодня, 11 февраля, без воды осталось несколько улиц Ленинского района Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улицах: Гусельская, 4а, 6, 6а, Гусельский переулок, 1-4, Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, 10, 12, проспект Строителей, 20, Черниговская, 31, Рижская, 2а, Песочная,1, 2, 4, Авиационная, 40, 42, 44.

Также в список попали частные дома на улицах: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Гусельский проезд, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная, Песочный проезд, Солнечный проезд, Куйбышева, Полевая, Белинского.

Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU