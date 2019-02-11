Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» приняли участие в «Лыжне России — 2019»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-11T11:15:21+03:00

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В минувшую субботу, 9 февраля, в Базарном Карабулаке состоялся традиционный спортивный праздник «Лыжня России — 2019». Очередные, 37-е по счету, зимние соревнования вновь проверили на стойкость и выдержку энергетиков Саратовского филиала «Т Плюс».

Помериться силами с лучшими спортсменами Саратовской области вышли сотрудники производственных подразделений Саратова, Энгельса и Балакова — Саратовских ГРЭС-ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, Балаковской ТЭЦ-4, а также Энгельсской ТЭЦ-3 и ТУТС в Саратов.

На спортивный праздник энергетики приехали целыми семьями. Шесть лет подряд специалисты энергопредприятия принимают участие в массовых лыжных гонках и праздничных мероприятиях. Для энергетиков это стало доброй традицией.

ИСТОЧНИК KP.RU