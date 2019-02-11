Снега на крышах Саратова в три раза больше, чем на тротуарах

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-11T11:09:38+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев признал, что пока нет возможности оперативно реагировать на компании, которые сбрасывают снег и ледяные глыбы с крыш, а после не убирают их с тротуаров.

- Снега на крышах скапливается в три раза больше, чем на тротуарах. Пласты скидывают на тротуары, а людям приходится идти по проезжей части дорог. Уже дал поручение своему заму, чтобы вместе с юристами нашли нормативные инструменты для оперативного и эффективного реагирования на такие случаи, — сказал Михаил Исаев.

Исаев также вспомнил период, когда работал на Саратовском подшипниковом заводе.

- Мы уже месяц город убираем с теми силами, что есть, а снега еще немерено. А раньше у нас только в районе подшипникового завода в ЖЭК 1,2 тыс. работников было, которые выходили на очистку, — отметил Исаев, заявив о реформировании в ближайшие годы системы уборки в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU