2019-02-11T10:18:09+03:00
Общество

В Татищеве продавали мясо с неправильными документами

Предпринимателей оштрафовали на 20 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
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В Татищевском районе Саратовской области прокуратура и Роспотребнадзор проверил качество мяса на торговых точках.

- Два индивидуальных предпринимателя предоставили на свою продукцию товарно-сопроводительные документы без ссылок на декларацию о соответствии, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Были возбуждены два административных дела. Предпринимателей оштрафовали на 20 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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