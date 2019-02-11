В Татищеве продавали мясо с неправильными документами
Предпринимателей оштрафовали на 20 тыс. рублей
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В Татищевском районе Саратовской области прокуратура и Роспотребнадзор проверил качество мяса на торговых точках.
- Два индивидуальных предпринимателя предоставили на свою продукцию товарно-сопроводительные документы без ссылок на декларацию о соответствии, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Были возбуждены два административных дела. Предпринимателей оштрафовали на 20 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU