Жительницу Балакова арестовали за желание убить ребенка

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-11T10:24:50+03:00

Она выпрыгнула из окна вместе с младенцем

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В Саратовской области 42-летнюю жительницу Балакова взяли под стражу. Она обвиняется в покушении на убийство своего сына.

- Как сообщалось ранее, 7 февраля 2019 года, около 16:00, женщина взяла на руки своего годовалого сына и выпрыгнула из окна шестого этажа. Она сделала это, чтобы убить ребенка. В итоге оба остались живы, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Мать и мальчика госпитализировали. Благодаря усилиям врачей он остался жив.

На женщину заведено уголовное дело. Она рассказала, что выпрыгнула из окна из-за ссоры с парнем.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU